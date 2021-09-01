Advertisements

موعد مباراة روسيا وكرواتيا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
اميرة فطيم
يلتقي منتخب روسيا بنظيره كرواتيا، اليوم الاربعاء، على ملعب لوجنيكي، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر

ويحتلا الفريقان صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد 6 نقاط،فيما يتواجد منتخب سلوفاكيا ثالثا برصيد 5 نقاط، ويتذيل منتخب سلوفينيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

وستحمل المباراة طابعا ثأريا، لمنتخب روسيا، والذي ودعع بطولة كأس العالم 2018 من دور ربع النهائي على يد منتخب كرواتيا

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، والسادسة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

أخبار تهمك

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. برشلونة يستقر على وريث ليونيل ميسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجأة مدوية في تشكيل المنتخب المتوقع لمباراة أنجولا

منذ ساعة

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد بن شرقي

منذ 39 دقيقة

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 9 ساعات

سر رحيل كيفين جونسون عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق لضم البرازيلي بيتروس

منذ أقل من ساعتين

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:07 م

عاجل.. برشلونة يستقر على وريث ليونيل ميسي

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

11:05 ص

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد بن شرقي

01:14 م

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

12:58 م

سر رحيل كيفين جونسون عن الأهلي

01:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements