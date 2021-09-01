موعد مباراة روسيا وكرواتيا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

يلتقي منتخب روسيا بنظيره كرواتيا، اليوم الاربعاء، على ملعب لوجنيكي، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر





ويحتلا الفريقان صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد 6 نقاط،فيما يتواجد منتخب سلوفاكيا ثالثا برصيد 5 نقاط، ويتذيل منتخب سلوفينيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.





وستحمل المباراة طابعا ثأريا، لمنتخب روسيا، والذي ودعع بطولة كأس العالم 2018 من دور ربع النهائي على يد منتخب كرواتيا





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، والسادسة إلا ربع بتوقيت جرينتش.