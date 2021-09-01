Advertisements

بنك أفغانستان يحث صندوق النقد على الإفراج عن 10 مليارات دولار

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر

حث أحد كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي على اتخاذ خطوات لإتاحة مجال محدود أمام الحكومة التي تقودها حركة طالبان للاستفادة من احتياطيات البلاد أو المجازفة بكارثة اقتصادية.

وكانت الحركة قد سيطرت على أفغانستان بسرعة مذهلة لكن يبدو من المستبعد أن تتمكن من الاستفادة من احتياطيات البنك المركزي البالغة نحو عشرة مليارات دولار أغلبها خارج البلاد.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إن أي أصول للبنك المركزي تملكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تتاح لطالبان وقال صندوق النقد إن أفغانستان لن يتاح لها السحب من موارده، وفقا لـ"رويترز".

وقال شاه مهرابي أستاذ الاقتصاد بكلية مونتجمري في ماريلاند وعضو مجلس البنك منذ 2002 لرويترز في مقابلة هاتفية اليوم الأربعاء إن أفغانستان مقبلة على "أزمة اقتصادية وإنسانية محتومة" إذا ظلت الاحتياطيات الدولية مجمدة.

وشدد على أنه لا يتكلم باسم طالبان بل بصفته عضوا حاليا في المجلس. وأضاف أنه يعتزم لقاء عدد من أعضاء الكونجرس هذا الأسبوع ويأمل أن يتمكن من مخاطبة مسؤولي وزارة الخزانة قريبا.

واقترح أن تسمح الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في كابول بالحصول على مبلغ محدود كل شهر ربما في حدود 100 مليون أو 125 مليون دولار في البداية على أن يراقب مدقق مستقل إنفاقه.

أخبار تهمك

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد بن شرقي

منذ 39 دقيقة

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

سر رحيل كيفين جونسون عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 9 ساعات

النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق لضم البرازيلي بيتروس

منذ أقل من ساعتين

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية في تشكيل المنتخب المتوقع لمباراة أنجولا

منذ ساعة

عاجل.. برشلونة يستقر على وريث ليونيل ميسي

منذ ساعة الا ربع
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:07 م

عاجل.. برشلونة يستقر على وريث ليونيل ميسي

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

11:05 ص

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد بن شرقي

01:14 م

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

12:58 م

سر رحيل كيفين جونسون عن الأهلي

01:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements