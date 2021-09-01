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عاجل.. حقيقة اقتراب الزمالك من حسم صفقة القرن

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد نجم بيراميدز آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن عبد الله السعيد بات قريب من الانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قائد المنتخب الوطني أبلغ مسئولو بيراميدز منذ أيام برغبته في الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما هو حال نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق السماوي والذي توصل مع مسئولى القلعة البيضاء على اتفاق شبه رسمي من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن صفقات جميع الفرق المشاركة في بطولة الدوري العام.

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