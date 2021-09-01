"المركزي الأوروبي" يسعى لتطبيع سياسته النقدية









قال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم إن البنك يدرس تطبيق سياسته النقدية التوسيعية على خلفية التعافي الاقتصادي القوي في منطقة اليورو. ووصف البيانات الأخيرة بالايجابية للغاية وتوقع أن يعود الاقتصاد الأرووبي لمستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2021 أو بداية 2022.





وقال إذا تعافي التضخم والاقتصاد سيكون هناك تطبيع تدريجي منطقي للسياسة النقدية والسياسة المالية أيضا". وكانت الاحصاءات التي صدرت هذا الأسبوع قد أظهرت أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو وصل لأعلى مستوى منذ 10 أعوام بلغ 3% خلال أغسطس الماضي.









ومن المقرر أن يجتمع المجلس الحاكم للبنك في 9 سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسته. وأثارت الدلالات على التعافي الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم دعوات تطالب البنك بتقليص برنامجه لشراء الأصول.





وكان البنك المركزي الأوروبي قد دشن في بداية جائحة كورونا برنامج شراء طارئ لأسهم وسندات الشركات. وتبلغ قيمة برنامج الشراء الطارئ حاليا 1.85 تريليون يورو (2.18 تريليون دولار). ومن المقرر أن يستمر العمل به حتى مارس 2022.







