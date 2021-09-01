سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 1-9-2021

ازداد البحث من جانب المواطنين المهتمين بتربية الدجاج في المنازل عن سعر الكتكوت الأبيض والساسو والكتكوت البلدي، ومن هنا توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية للمتابعين الأسعار حسب بورصة الدواجن الرئيسية، وإليكم التفاصيل:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

نوفر لكم تفاصيل حول سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء الموافق 1-9-2021، حيث يتراوح سعر الكتكوت الواحد من 5 إلى 7 جنيهات.





سجل الكتكوت "ساسو" اليوم

وسجل سعر الكتكوت "ساسو" اليوم الأربعاء من 4 إلى 6 جنيهات، إذا كنت من المهتمين بمعرفة أسعار الكتكوت الساسو فتراوح سعره بالأمس من 4 إلى 5 جنيهات.





سعر الكتكوت البلدي اليوم

أما عن سعر الكتكوت البلدي فوصل سعره اليوم الأربعاء إلى 5 جنيهات.





سعر البانيه اليوم مقارنة بالأمس

وصل سعر البانية إلى 65 جنيهًا، وسجل بالأمس نفس السعر تقريبا لا يوجد اختلاف يبقى سعر البانيه كما هو دن تغيير.



