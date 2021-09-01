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الداخلية يواجه الحرس وبنها وديا

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
نورهان فضل



يواجه فريق الداخلية بقيادة سيد عيد نظيره فريق حرس الحدود بقيادة محمد عبدالحليم، في ثالث الوديات، اليوم الأربعاء، وتقام المباراة على ملعب فندق توليب، من أجل استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني .

ومن المقرر أن يخوض فريق الداخلية مباراته الرابعه وديا أمام فريق بنها، والتي تقام يوم الخميس المقبل، على الدفاع الجوي الفرعي.

وكان فريق الداخلية خاض أولي تجاربه الودية أمام الفريق الكويتي وفاز الداخلية بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفي ثاني المباريات الودية أمام فريق العبور، والتي انتهت بهزيمة الداخلية هدفين مقابل هدف.

رحل 6 لاعبين على رأسهم، مصطفى عز، أحمد بحبح، مصطفى ناصر، أحمد عبدالفتاح العندليب، أحمد العوضي، محمود عطيتو لاعب الالومنيوم بعد التعاقد معه بأيام قليلة، وحتي الآن لم يتعاقد فريق الداخلية مع لاعب من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

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