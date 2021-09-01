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مسؤول: على الاتحاد الأوروبي السعي لاستقلال عسكري أكبر

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
وكالات

قال رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن أزمة أفغانستان كشفت أن على الاتحاد الأوروبي السعي لاستقلال عسكري أكبر.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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