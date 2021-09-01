رونالدو يطلق تصريح جديد في مانشستر

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.





رونالدو قال في تصريحات له اليوم :"لقد كنت في هذا النادي الرائع مُنذ أن كان عمري 18 عام، انا سعيد للغاية لأنني عدت إلى لمنزلي [ مانشستر يونايتد ] بعد 12 عام، لذا فأنا ممتن للغاية ومتحمس لبدأ مباراتي الأولى".









وأضاف :""كما يعلم الجميع السير اليكس هو السبب الأساسي لوجودي في مانشستر عندما كنت في لشبونة، بالنسبة لي سير اليكس فيرغسون بمكانة الأب، لقد ساعدني كثيرًا، تعلمت الكثير منه و هو السبب الأساسي لتوقيعي لمانشستر يونايتد".









وتابع :"لقد كان أفضل قرار يمكن اتخاذه هو العودة لليونايتد، لقد كان القرار الصحيح برأيي، أنه فصل جديد في مسيرتي أريد أن أصنع التاريخ و أساعد مانشستر يونايتد لتحقيق نتائج و ألقاب".









وأشار :"لقد حظيت بمحادثة مع أولي سولشاير لكن سوف أجري محادثة معه وجهًا لوجه لكي أعرف ماذا يتوقع مني، كما تعلم فقد لعبت لمدة 2-3 أعوام معه، لذلك هنالك علاقة جيدة بيننا، لكننا الآن في مواضع مختلفة انا اللاعب و هو المدرب لكن ذلك لا يهم علاقتي به عظيمة".









واختتم :"كما قلت أنا هنا لمساعدة مانشستر يونايتد على تحقيق الإنجازات يمكن للمدرب استخدامي أينما يشاء، أنا متاح لكل شيء".



