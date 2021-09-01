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المخرج وائل فرج يكشف كواليس استدعاء الشرطة وخلافه مع مصممة ازياء

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


أكد المخرج وائل فرج، أنه قد حدث موقف غريب مع استايلست المسلسل الذي يقوم بالتحضير له، مُشيرًا إلى أنها لم تحضر التصوير سوى يومين، وعندما قام بمكالمتها رفضت الحديث واستدعت الشرطة.

وكتب وائل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حدث بالفعل..موقف عمري ما سمعت إنه حصل قبل كده طلبت من الستايلست بتاعت مسلسلي إنها تحضر التصوير لإنها محضرتش غير أول يومين أول ساعتين من الأوردر بس وسايبة المساعدين الصغيرين بخبرتهم المحدودة و ده أثر على جودة الشغل اللي كنت متوقعها".

واضاف قائلا: "والغريب إنها رفضت وقالتلي إنه طبيعي إنها متحضرش التصوير وده عرف الشغلانة مع إن بنود العقد بتأكد على حضور جميع العاملين بأي مشروع جميع الأوردرات".

وتابع قائلاً:" الأغرب واللي مسمعتش عنه قبل كده إني لما إختلفت معاها وتمسكت بحقي في حضورها التصوير وطلبت من الجهة الإنتاجية إلزامها بالحضور طلبت لي الشرطة وجابتلي المباحث في ستوديو التصوير".

وانهى حديثه قائلاً:"أنا بكتب البوست ده ومش هتكلم فالموضوع تاني إنه خلاص خلص وحقي خدته والموضوع أصغر من إني أتكلم فيه بس بكتب البوست ده عشان ميحصلش تاني من أي حد ومع أي حد لإني لو سكت ومقولتش هكون بساعد إن اللي حصل ده ممكن يحصل تاني وثالث".

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