ايمن بهجت قمر يطالب تدخل الرقابة ونقابة المهن الموسيقية في أزمة شاكوش ورضا البحراوي





أعرب السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن استيائه الشديد من مشادة مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع المطرب رضا البحراوى في حفل بالساحل الشمالى، مطالباً الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بالتدخل هو و نقيب الموسيقيين هاني شاكر.



وكتب أيمن بهجت قمر، منشورًا عبر حسابه على "فيسبوك" قال فيه:"يا خرابة يا ابن الـ ...فى حفلة عامة!!! دكتور خالد عبد الجليل، هاني شاكر ياريت تشوفوا الفيديو ده .. بجد عيب اللي حصل ده وماينفعش يعدى".



وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد علق على أزمته مع المغنى رضا البحراوى أمس بإحدى الحفلات، من خلال حسابه على موقع فيس بوك عبر فيديو بدأه بوصلة ضحك تبعها بجملة: "أنا هربان يا جماعة في شرم الشيخ، عندى حفلة هنا ادعولى".



وكانت مشادة كبيرة أثيرت الجمعة الماضية ما بين رضا البحراوى من جانب وحسن شاكوش من ناحية أخرى خلال حفلة تواجد بها الثنائى، وصلت لتدخل من حمو بيكا الذى قام بتهدئة الأزمة، حتى صعد البحراوى على المسرح وسأل عن شاكوش قائلاً: "هو فين حسن شاكوش خلوه يدعي لحمو بيكا".



