نيكولا معوض: "ماكو" فيه دراما حلوة.. والإيرادات مؤشر مهم فى نجاح أي فيلم (خاص)



كما أوضح أهمية الإيرادات، قائلاً:"الإيرادات مش كل حاجة، بس هي مؤشر مهم جداً لنجاح الفيلم أو فشله".





وأعرب عن سعادته الكبيرة بمشاركة الفنان التركي مراد يلدريم قائلاً:"إضافة جميلة جداً للفيلم مراد لية جمهور كبير جداً في الوطن العربي وفكرة ان هو معانا في الفيلم كانت حلوة جداً".

إحتفل صناع فيلم "ماكو" أمس الثلاثاء 31 أغسطس بالعرض الخاص في إحدى سنيمات التجمع وذلك بحضور عدد من أبطال الفيلم بينهم عمرو وهبة، ناهد السباعي، بسمة، سارة الشامي.وكشف نيكولا معوض في تصريح لـ"الفجر الفني" عن الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير فيلم "ماكو" قائلًا:"الحلو في ماكو إن في بس خطر تحت الماية وفي دراما حلوة جداً في الفيلم في خليط بينهم جميل جداً بالنسبالي".