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محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان، بتفقد مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل للوقوف ميدانيًا على معدلات ونسب التنفيذ من أجل الإسراع بعجلة العمل بها استعدادًا لتشغيل المنظومة الجديدة وذلك برفقة الدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان.

جولة تفقدية لمستشفى إدفو العام
وتفقد نائب المحافظ مستشفى إدفو العام لمتابعة ما يجرى بها من أعمال حيث تم التنسيق لإدخال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة للمستشفى والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 93 % بتكلفة تصل لأكثر من 500 مليون جنيه ليخدم هذا الصرح الطبي حوالي نصف مليون نسمة، والمستشفى تضم 3 مباني بها 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضًا 6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، و11 عيادة خارجية، بجانب قسم غسيل كلوى يضم 59 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 31 حضانة و20 سريرا للعناية المركزة، علاوة على أقسام الأشعة والمعامل والمكاتب الإدارية وسكن الأطباء.

مشروع إحلال وتجديد مستشفى الحميات بأسوان
كما تفقد أحمد شعبان الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد مستشفى الحميات بمدينة أسوان والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 92 % بتكلفة إجمالية 144 مليون جنية ومكونة من 5 أدوار وتضم 80 سريرا ما بين عناية مركزة وعزل وتلقى خدمة علاجية، بالإضافة إلى غرف المعامل والأشعة والخدمات الطبية الأخرى.


وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد الوحدة الصحية بالجوزيرة والتي تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها وتجهيزها للتشغيل التجريبي لتأتي ضمن مشروعات إحلال وتجديد 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركز طب أسرة بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 11.7 مليار جنيه.
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل

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مستشفى إدفو العام محافظ أسوان التأمين الصحي الشامل أسوان

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