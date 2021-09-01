نصائح مدير مكتب تنسيق جامعة المنصورة لطلبة المرحلة الثانية (صور)



نصائح هامة لطلبة المرحلة الثانية

وأكد "طنطاوي" على أن مكاتب التنسيق تشهد إقبالا كبيرا لتطبيق قرار وزير التعليم العالي لاستقبال طلاب المرحلة الثانية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، تم فتح ٥ معامل حاليا في المرحلة التانية منذ أمس وحتى السبت القادم.



وأشار "طنطاوي" إلى أن عدد الطلاب يتضاعف عن المرحلة الأولى التي كانت يقدر عدد طلابها ١١٨ ألفا، أما المرحلة التانية فيصل عدد الطلاب والطالبات ٢٤٣ ألف طالبا للشعبتين العلمي والأدبي.



نصائح عند تسجيل الرغبات

وقال "الطنطاوي" إنه أثناء تسجيل الرغبات، يجب التركيز والحرص على أسماء الكليات والتخصصات، التي بها أماكن خالية مثل التجارة وآداب وحقوق.



وأضاف أن طلبة المرحلة الثانية، أغلبهم كانو لديهم طموح للالتحاق بكليات في المرحلة الأولى، وفوجئو أنها انشغلت، لذلك أنصحهم بضرورة التركيز تماما في كتابة الرغبات، وأن يكون عندهم علم بكافة التخصصات الكليات،







قدم الدكتور وليد طنطاوي، رئيس مكتب التنسيق والتحويلات المركزية بجامعة المنصورة، نصائح هامة لطلبة المرحلة الثانية لضمان قبول رغباتهم.