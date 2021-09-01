ارتفاع أسعار الكهرباء في بريطانيا بسبب أزمة الغاز الطبيعي





رفعت شركة آيجلو إنيرجي سبلاي ليمتد أسعار توريد الكهرباء للمنازل في بريطانيا للمرة الثانية خلال الصيف الحالي في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.





وأشارت "بلومبيرج" إلى أن هذه الخطوة أحدث مثال على تضرر المستهلكين في بريطانيا من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في الوقت الذي تستأنف فيه الاقتصادات نشاطها بعد رفع القيود التي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضافت أن ملايين الأسر في بريطانيا ستواجه ارتفاع في قيمة الفواتير مع قرار جهاز تنظيم سوق الطاقة رفع القيود على الأسعار لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز.





وكانت أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا قد ارتفعت أمس إلى مستوى قياسي في الوقت الذي وصل فيه متوسط السعر إلى 107 أسترليني (147 دولار) لكل ميجاوات في الساعة خلال أغسطس مقابل 37 جنيه إسترليني لكل ميجاوات في الساعة خلال الشهر نفسه من 2020.





في الوقت نفسه سيظل العميل العادي لشركة آيجلو يدفع فواتير أقل بمقدار 71 جنيه إسترليني تقريبا عن الحد الأقصى لسعر الكهرباء. ومن المقرر ارتفاع الحد الأقصى للسعر اعتبارا من أكتوبر إلى 1.277 جنيه إسترليني بزيادة نسبتها 12 % عن المستويات الحالية.



















