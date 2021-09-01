Advertisements

ارتفاع أسعار الكهرباء في بريطانيا بسبب أزمة الغاز الطبيعي

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر

رفعت شركة آيجلو إنيرجي سبلاي ليمتد أسعار توريد الكهرباء للمنازل في بريطانيا للمرة الثانية خلال الصيف الحالي في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن هذه الخطوة أحدث مثال على تضرر المستهلكين في بريطانيا من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في الوقت الذي تستأنف فيه الاقتصادات نشاطها بعد رفع القيود  التي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن ملايين الأسر في بريطانيا ستواجه ارتفاع في قيمة الفواتير مع قرار جهاز تنظيم سوق الطاقة رفع القيود على الأسعار لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز.

وكانت أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا قد ارتفعت أمس إلى مستوى قياسي في الوقت الذي وصل فيه متوسط السعر إلى 107 أسترليني (147 دولار) لكل ميجاوات في الساعة خلال أغسطس مقابل 37 جنيه إسترليني لكل ميجاوات في الساعة خلال الشهر نفسه من 2020.

في الوقت نفسه سيظل العميل العادي لشركة آيجلو يدفع فواتير أقل بمقدار 71 جنيه إسترليني تقريبا عن الحد الأقصى لسعر الكهرباء. ومن المقرر ارتفاع الحد الأقصى للسعر اعتبارا من أكتوبر إلى 1.277 جنيه إسترليني بزيادة نسبتها 12 % عن المستويات الحالية.





أخبار تهمك

أسطورة ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل "جونسون"

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. حقيقة اقتراب الزمالك من حسم صفقة القرن

منذ أقل من ساعتين

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

سر رحيل كيفين جونسون عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية في تشكيل المنتخب المتوقع لمباراة أنجولا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. برشلونة يستقر على وريث ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

" السفاح " يوجه رسالة قوية لجماهير برشلونة

منذ نصف ساعة

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد بن شرقي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رونالدو يطلق تصريح جديد في مانشستر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:00 م

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

11:05 ص

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل "جونسون"

02:16 م

عاجل.. حقيقة اقتراب الزمالك من حسم صفقة القرن

01:40 م

" السفاح " يوجه رسالة قوية لجماهير برشلونة

02:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements