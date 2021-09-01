نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي: أحدثنا طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات

فاجأ الدكتور محمد عفيفي نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، قسم الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى عدد من أقسام المستشفى، وذلك للاطمئنان على سير وانتظام العمل ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، لافتا أن المجمع الطبي أحدث طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.





وخلال جولته المفاجئة، استمع الدكتور عفيفي إلى آراء عدد من المترددين على مجمع الإسماعيلية الطبي، حول الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع أيضا لمقترحات الأطباء والعاملين نحو تطوير الخدمات الصحية التي تقدم للمرضي.





وتفقد الدكتور عفيفي، العمل بالعيادات الخارجية بالمجمع الطبي، وأقسام العناية المركزة، والباطنة، والجراحة، والعظام وأثناء تفقده أشاد بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضي، وذلك علي انتظام سير العمل طوال 24 ساعة داخل جميع الأقسام.





وأشار الدكتور محمد عفيفي، إلى أنه مجمع الإسماعيلية يشهد طفرة على كل المستويات، منها رفع كفاءة وتجهيز جميع الأقسام، لاستقبال جميع الحالات الطارئة، مشيرًا إلى تضافر كافة الجهود، من جانب الأطباء وأطقم التمريض، والعاملين من أجل التخفيف عن المرضي، وتقديم خدمات طبية لائقة بالمواطنين.





وأكد عفيفي، أن جميع الأطباء والممرضين والعاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي يعملون دائما على حسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، لافتا إلى متابعته المستمرة لسير وانتظام العمل، وذلك للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى والمترددين على مجمع الإسماعيلية الطبي.



