Advertisements

نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي: أحدثنا طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
فاجأ الدكتور محمد عفيفي نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، قسم الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى عدد من أقسام المستشفى، وذلك للاطمئنان على سير وانتظام العمل ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، لافتا أن المجمع الطبي أحدث طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

وخلال جولته المفاجئة، استمع الدكتور عفيفي إلى آراء عدد من المترددين على مجمع الإسماعيلية الطبي، حول الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع أيضا لمقترحات الأطباء والعاملين نحو تطوير الخدمات الصحية التي تقدم للمرضي.

وتفقد الدكتور عفيفي، العمل بالعيادات الخارجية بالمجمع الطبي، وأقسام العناية المركزة، والباطنة، والجراحة، والعظام وأثناء تفقده أشاد بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضي، وذلك علي انتظام سير العمل طوال 24 ساعة داخل جميع الأقسام.

وأشار الدكتور محمد عفيفي، إلى أنه مجمع الإسماعيلية يشهد طفرة على كل المستويات، منها رفع كفاءة وتجهيز جميع الأقسام، لاستقبال جميع الحالات الطارئة، مشيرًا إلى تضافر كافة الجهود، من جانب الأطباء وأطقم التمريض، والعاملين من أجل التخفيف عن المرضي، وتقديم خدمات طبية لائقة بالمواطنين.

وأكد عفيفي، أن جميع الأطباء والممرضين والعاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي يعملون دائما على حسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، لافتا إلى متابعته المستمرة لسير وانتظام العمل، وذلك للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى والمترددين على مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأوضح أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الدكتور عادل حسان مدير عام مجمع الإسماعيلية الطبي، بالإشراف والمتابعة المستمرة على جميع أقسام المجمع لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمرضي المترددين علي المجمع الطبي.

الكلمات المفتاحية

مجمع الاسماعيلية الطبي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

رونالدو يطلق تصريح جديد في مانشستر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يستقر على وريث ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل "جونسون"

منذ ساعة و 7 دقيقة

" السفاح " يوجه رسالة قوية لجماهير برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ يوم

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد بن شرقي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. حقيقة اقتراب الزمالك من حسم صفقة القرن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

سر رحيل كيفين جونسون عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية في تشكيل المنتخب المتوقع لمباراة أنجولا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:05 ص

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

03:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل "جونسون"

02:16 م

عاجل.. حقيقة اقتراب الزمالك من حسم صفقة القرن

01:40 م

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

12:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements