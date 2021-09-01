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"أغاني فاضحة".. خبير يكشف تفاصيل إقامة حفل فرقة أمريكية بالأهرامات
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:52 م
حسام زيدان
تداولت بعض المواقع الإخبارية الرسمية خبر إقامة فريق غنائي أمريكي يدعى black eyed peas "بلاك أيد بيز" وهي إحدى الفرق الأمريكية الغنائية لحفل عند الأهرامات.
فرقة غناء أمريكية تغني عند الأهرامات
وقال بسام الشماع المرشد السياحي والمؤرخ المعروف في تصريحات خاصة للفجر، إن هذا الفريق أغانيه بها كلمات جنسية، وهو مشهور بهذا النوع من الأغنيات، وهو ليس من الفرق ذات الشهرة أو الرقي مما يؤهلها للغناء عند الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع.
وطالب "الشماع" المسؤولين بوزارة السياحة والآثار وخصيصًا مسؤولي التسويق السياحي إيضاح حقيقة الأمر وهل سيقام مثل هذا الحفل أم لا.
وتابع أن مغني الفرقة "تابو" تم القبض عليه في عام 2007، بتهمة حيازة الماريجوانا الغير شرعية، وقد أصدر كتاب بمذكراته قال فيه إنه وزميله كانوا يكتبون كلمات الأغنية وهم في طريقهما لشراء الحشيش.
مطالبات بإلغاء الحفل
واقترح "الشماع" إلغاء الحفل الذي وصفه بالكارثي، حيث تغني هذه الفرقة أغاني بها كلمات جنسية وإباحية لا يصح أن تدنس أسماع المصريين أو تدنس أرض الحضارة العظيمة، حسب وصفه.
كما اقترح على التسويق السياحي دراسة كلمات أغاني الفرق قبل الموافقة على إقامة حفلاتها أمام عجائب الحضارات المصرية.
فرقة غناء أمريكية تغني عند الأهرامات
وقال بسام الشماع المرشد السياحي والمؤرخ المعروف في تصريحات خاصة للفجر، إن هذا الفريق أغانيه بها كلمات جنسية، وهو مشهور بهذا النوع من الأغنيات، وهو ليس من الفرق ذات الشهرة أو الرقي مما يؤهلها للغناء عند الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع.
وطالب "الشماع" المسؤولين بوزارة السياحة والآثار وخصيصًا مسؤولي التسويق السياحي إيضاح حقيقة الأمر وهل سيقام مثل هذا الحفل أم لا.
وتابع أن مغني الفرقة "تابو" تم القبض عليه في عام 2007، بتهمة حيازة الماريجوانا الغير شرعية، وقد أصدر كتاب بمذكراته قال فيه إنه وزميله كانوا يكتبون كلمات الأغنية وهم في طريقهما لشراء الحشيش.
مطالبات بإلغاء الحفل
واقترح "الشماع" إلغاء الحفل الذي وصفه بالكارثي، حيث تغني هذه الفرقة أغاني بها كلمات جنسية وإباحية لا يصح أن تدنس أسماع المصريين أو تدنس أرض الحضارة العظيمة، حسب وصفه.
كما اقترح على التسويق السياحي دراسة كلمات أغاني الفرق قبل الموافقة على إقامة حفلاتها أمام عجائب الحضارات المصرية.