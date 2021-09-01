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"أغاني فاضحة".. خبير يكشف تفاصيل إقامة حفل فرقة أمريكية بالأهرامات

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
تداولت بعض المواقع الإخبارية الرسمية خبر إقامة فريق غنائي أمريكي يدعى black eyed peas "بلاك أيد بيز" وهي إحدى الفرق الأمريكية الغنائية لحفل عند الأهرامات.

فرقة غناء أمريكية تغني عند الأهرامات 
وقال بسام الشماع المرشد السياحي والمؤرخ المعروف في تصريحات خاصة للفجر، إن هذا الفريق أغانيه بها كلمات جنسية، وهو مشهور بهذا النوع من الأغنيات، وهو ليس من الفرق ذات الشهرة أو الرقي مما يؤهلها للغناء عند الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع.

وطالب "الشماع" المسؤولين بوزارة السياحة والآثار وخصيصًا مسؤولي التسويق السياحي إيضاح حقيقة الأمر وهل سيقام مثل هذا الحفل أم لا.

وتابع أن مغني الفرقة "تابو" تم القبض عليه في عام 2007، بتهمة حيازة الماريجوانا الغير شرعية، وقد أصدر كتاب بمذكراته قال فيه إنه وزميله كانوا يكتبون كلمات الأغنية وهم في طريقهما لشراء الحشيش.

مطالبات بإلغاء الحفل
واقترح "الشماع" إلغاء الحفل الذي وصفه بالكارثي، حيث تغني هذه الفرقة أغاني بها كلمات جنسية وإباحية لا يصح أن تدنس أسماع المصريين أو تدنس أرض الحضارة العظيمة، حسب وصفه.

كما اقترح على التسويق السياحي دراسة كلمات أغاني الفرق قبل الموافقة على إقامة حفلاتها أمام عجائب الحضارات المصرية.

الكلمات المفتاحية

حفل فرقة أمريكية السياحة والآثار الأهرامات

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