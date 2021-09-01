" السفاح " يوجه رسالة قوية لجماهير برشلونة





وجه واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رسالة قوية لجماهير البلوجرانا خلال الساعات القليلة الماضية بعد الحصول على توقيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وودع المهاجم الهولندي لوك دي يونج المعار من إشبيلية إلى صفوف برشلونة جماهير فريقه الأندلسي تاركًا الباب مفتوح أمام عودته إلى قلعة رامون سانشيز بيزخوان مستقبلًا.





ونجح البلوجرانا في الحصول على توقيع دي يونج خلال اللحظات الأخيرة أمس الثلاثاء قبل غلق سوق الأنتقالات الصيفية لينضم إلى كتيبة مواطنه رونالد كومان.





وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب دي يونج أنه ممتن بالتوقيع لفريق نادي برشلونة ويطمح لحصد البطولات مع مساعدة الفريق بالتسجيل أو الصناعة.