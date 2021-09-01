Advertisements

المصرية لتجارة الجملة: لدينا سلع تموينية تكفي 3 أشهر (فيديو)

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال علاء سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن السلع الموجودة بالمنظومة التموينية 27 سلعة وجميعها متوفرة بكثافة بجميع المخازن على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هناك مخزون استراتيجي من السلع التموينية يكفي 3 أشهر بالإضافة للمخزون الموجود بمناطق الإنتاج في المصانع.

وأضاف "سالم"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك ضخ يومي من السلع من السكر والزيت والأرز بالإضافة إلى السلع الأخرى مثل الصلصة والجبن والمنظفات والصابون، موضحًا أنه خلال هذا الشهر تم إضافة مكرونة سلفانا من إنتاج مصنع سايلو فودز التابع لجهاز الخدمة الوطنية، وتم التعاقد على 1500 طن للشركة المصرية كدفعة أولى تضم مختلف أصناف المكرونة.

وتابع العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن السلع التموينية تصرف للمستهلك من يوم 1 وحتى 30 في الشهر، مناشدًا المواطن بمطابقة بأن ما يحصل عليه من سلع لما هو موجود في الوصل الذي يحصل عليه من البقال التمويني.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة اقتراب الزمالك من حسم صفقة القرن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل "جونسون"

منذ ساعة و 7 دقيقة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

رونالدو يطلق تصريح جديد في مانشستر

منذ أقل من ساعتين

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

سر رحيل كيفين جونسون عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يستقر على وريث ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة مدوية في تشكيل المنتخب المتوقع لمباراة أنجولا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

" السفاح " يوجه رسالة قوية لجماهير برشلونة

منذ نصف ساعة

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد بن شرقي

منذ ساعتين و 9 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:05 ص

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

03:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل "جونسون"

02:16 م

عاجل.. حقيقة اقتراب الزمالك من حسم صفقة القرن

01:40 م

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

12:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements