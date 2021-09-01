المصرية لتجارة الجملة: لدينا سلع تموينية تكفي 3 أشهر (فيديو)

قال علاء سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن السلع الموجودة بالمنظومة التموينية 27 سلعة وجميعها متوفرة بكثافة بجميع المخازن على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هناك مخزون استراتيجي من السلع التموينية يكفي 3 أشهر بالإضافة للمخزون الموجود بمناطق الإنتاج في المصانع.





وأضاف "سالم"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك ضخ يومي من السلع من السكر والزيت والأرز بالإضافة إلى السلع الأخرى مثل الصلصة والجبن والمنظفات والصابون، موضحًا أنه خلال هذا الشهر تم إضافة مكرونة سلفانا من إنتاج مصنع سايلو فودز التابع لجهاز الخدمة الوطنية، وتم التعاقد على 1500 طن للشركة المصرية كدفعة أولى تضم مختلف أصناف المكرونة.



