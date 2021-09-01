أستاذة جامعية: العاصمة الإدارية ستحول القاهرة لمركز رائد بالعالم

قالت الدكتورة ريم عثمان، أستاذ الإدارة والمالية العامة بالجامعة الأمريكية وأستاذ زائر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتدريب، إن العاصمة الإدارية الجديدة تهدف إلى تحويل القاهرة لمركز اقتصادي وسياسي رائد على مستوى العالم الشرق الأوسط.



تحويل مصر لمركز رائد بالعالم

وأضافت "عثمان"، خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادي الأول لمشروعات العاصمة الإدارية، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمقام بأحد المشروعات السياحية الجديدة في غرب بورسعيد، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستلبي طموح الشعب المصري في توفير بنية تحتية على أحدث النظم العالمية، ومواجهة الزيادة السكانية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.



وأشادت بإنشاء العاصمة بفكر استثماري دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية، مؤكدة على أن هذا تأكيد على الفكر العبقري الذي يدير به الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية.



أهداف المؤتمر الاقتصادي الأول لمشروع العاصمة الإدارية

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية مشروع العاصمة الإدارية، وإلقاء الضوء عليه للمساعدة على جذب الاستثمار بها عن طريق طرح دراسات جدوى للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن شرح الإنجازات المحققة فعليًا خلال الثلاث سنوات الماضية، بجانب إقامة معرض عقاري لمدة 3 أيام بمشاركة نخبة من خبراء التطوير العقاري من كبرى شركات الرائدة في المجال العقاري بمصر، لعرض ملفات استثمارية قوية بمشروعات العاصمة على رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى عرض تلك الدراسات والمشروعات على رؤساء مجالس إدارات شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض.



يشارك بالمؤتمر كل من: دكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والعميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، والمهندس سامح حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عقار فيجن، والدكتورة ريم عثمان، أستاذ الإدارة والمالية العامة بالجامعة الأمريكية وأستاذ زائر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتدريب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصري ورجال الأعمال من محافظات القناة والدلتا.