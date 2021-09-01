موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، على لقب كأس السوبر الإفريقي.





ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، على كأس السوبر الأفريقي، على ملعب جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة.





وتقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت الدار البيضاء.







