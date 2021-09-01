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أسطورة ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

كشف جيمي كاراجر أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي السابق عن توقعاته الخاصة بمصير الدولي المصري محمد صلاح في أنفيلد.

وكان ليفربول قد نجح في تمديد عقود بعض اللاعبين أبرزهم جوردان هندرسون وأليسون بيكر بالإضافة إلى ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبيرتسون مع فيرجيل فان دايك وفابينيو.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز بنهاية يونيو من العام 2023 مع وجود بعض الأنباء التي تشير إلى إمكانية رحيله الموسم القادم عن كتيبة يورجن كلوب.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها كاراجر لشبكة سكاي سبورتس أكد أنه يعتقد بأن إدارة الريدز تمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم وصلاح سيكون اللاعب التالي الذي يجدد عقده مع الريدز.

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