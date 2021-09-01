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بالصور.. منصة كتبنا تكرم الفائزين في مسابقة "ومضة ما" للأدباء المصريين والعرب في دورتها الأولى

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


احتفلت منصة كتبنا أمس بالفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى في مسابقة "ومضة ما" للقصة القصيرة جدًا، وهما:
 
1- الفائز الأول، جموح: عبد الراضي عبد الرحمن نظيم- مصر

2- الفائزة الثانية، احتراق: مروة عبد السلام- مصر

3- الفائزة الثالثة، عالم 2 دي: نشوة مصطفى- مصر

قام الفائزين بتوقيع التعاقد الخاص بكتبهم في وسط أجواء احتفالية وذلك حضور مؤسس كتبنا المهندس "محمد جمال" المدير التنفيذي لكتبنا أ/ محمد عبدالسلام، وفريق منصة كتبنا.

عن المسابقة قال محمد جمال مؤسس كتبنا:

تأتي المسابقة في اطار اهتمام كتبنا بتشجيع الأدباء الشباب وإعادة احياء فن القصة القصيرة جدا، ومضة ما بالنسبة لنا تجربة أكثر من رائعة، انهالت علينا أعمال إبداعية من الطراز الأول، لكن كان علينا الاختيار في النهاية عدد محدود بناء على الالتزام بعدد كلمات القصة (من ٦ ل ٣٠٠ كلمة)، وسلامة اللغة، والإبداع في الحبكة والتكثيف والشخصيات. الحقيقة أرى أن جميع المشاركين يستحقون الفوز والتشجيع وينتظرهم مستقبل رائع في عالم الكتابة.

مسابقة "ومضة ما" هي مسابقة تعقد سنويًا للأدباء المصريين والعرب الشباب، لإحياء فن القصة القصيرة العربية جدا Micro-Fiction، شاركك في دورتها الأولى 1400 عمل من 14 دولة، منها تشاد، موريتانيا، الجزائر، المغرب، لبنان، العراق، سوريا.
بالصور.. منصة كتبنا تكرم الفائزين في مسابقة "ومضة ما" للأدباء المصريين والعرب في دورتها الأولى
بالصور.. منصة كتبنا تكرم الفائزين في مسابقة "ومضة ما" للأدباء المصريين والعرب في دورتها الأولى
بالصور.. منصة كتبنا تكرم الفائزين في مسابقة "ومضة ما" للأدباء المصريين والعرب في دورتها الأولى
بالصور.. منصة كتبنا تكرم الفائزين في مسابقة "ومضة ما" للأدباء المصريين والعرب في دورتها الأولى
بالصور.. منصة كتبنا تكرم الفائزين في مسابقة "ومضة ما" للأدباء المصريين والعرب في دورتها الأولى
بالصور.. منصة كتبنا تكرم الفائزين في مسابقة "ومضة ما" للأدباء المصريين والعرب في دورتها الأولى
بالصور.. منصة كتبنا تكرم الفائزين في مسابقة "ومضة ما" للأدباء المصريين والعرب في دورتها الأولى
بالصور.. منصة كتبنا تكرم الفائزين في مسابقة "ومضة ما" للأدباء المصريين والعرب في دورتها الأولى
بالصور.. منصة كتبنا تكرم الفائزين في مسابقة "ومضة ما" للأدباء المصريين والعرب في دورتها الأولى
بالصور.. منصة كتبنا تكرم الفائزين في مسابقة "ومضة ما" للأدباء المصريين والعرب في دورتها الأولى

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