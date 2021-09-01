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العميد خالد الحسيني: العاصمة الإدارية أضخم مجتمع عمراني في العالم

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، اليوم الأربعاء، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر أضخم مجتمع عمراني في العالم.

العاصمة الإدارية الجديدة أضخم مجتمع عمراني بالعالم 
وأشار العميد خالد، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي الأول لمشروعات العاصمة الإدارية، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمقام بأحد المشروعات السياحية الجديدة في غرب بورسعيد، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تقام على مساحة 170 ألف فدان، والمرحلة الأولى على 40 ألف فدان، وتضم 10 أحياء سكنية.

وأوضح أن الدولة تستهدف من العاصمة الإدارية الجديدة إنشاء مجتمع عمراني حديث والمدينة الذكية الأولى في مصر بنسبة 100%، وستؤمن في مرحلتها الأولى وحدات سكنية تكفي لحوالي مليون ونصف المليون مواطن.

أهداف المؤتمر الأول الاقتصادي بمشروع العاصمة الإدارية
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية مشروع العاصمة الإدارية، وإلقاء الضوء عليه للمساعدة على جذب الاستثمار بها عن طريق طرح دراسات جدوى للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن شرح الإنجازات المحققة فعليًا خلال الثلاث سنوات الماضية، بجانب إقامة معرض عقاري لمدة 3 أيام بمشاركة نخبة من خبراء التطوير العقاري من كبرى شركات الرائدة في المجال العقاري بمصر، لعرض ملفات استثمارية قوية بمشروعات العاصمة على رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى عرض تلك الدراسات والمشروعات على رؤساء مجالس إدارات شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض.

يشارك بالمؤتمر كل من: دكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والعميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، والمهندس سامح حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عقار فيجن، والدكتورة ريم عثمان، أستاذ الإدارة والمالية العامة بالجامعة الأمريكية وأستاذ زائر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتدريب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصري ورجال الأعمال من محافظات القناة والدلتا.
العميد خالد الحسيني: العاصمة الإدارية أضخم مجتمع عمراني في العالم
العميد خالد الحسيني: العاصمة الإدارية أضخم مجتمع عمراني في العالم
العميد خالد الحسيني: العاصمة الإدارية أضخم مجتمع عمراني في العالم
العميد خالد الحسيني: العاصمة الإدارية أضخم مجتمع عمراني في العالم

الكلمات المفتاحية

مستثمرين مصريين المؤتمر الاقتصادي الأول اللواء عادل الغضبان، العميد خالد الحسيني العاصمة الإدارية

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