تفاصيل ضبط فلاح بتهمة هتك عرض طفل في الدقهلية



بلاغ هتك عرض

وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، من سائق توك توك، يتهم شخصا يدعى محمد 19 سنة - فلاح، باستدراج نجله عبد الرحمن تلميذ بالصف الخامس الإبتدائي، لأرض زراعية بالقرية، ومحاولة هتك عرضه.



اعتراف المتهم

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10330 لسنة 2021 جنح مركز طلخا، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ألقى ضباط مباحث طلخا، القبض على فلاح بتهمة استدراج طفل ومحاولة هتك عرضه، داخل أرض زراعية بمركز طلخا.