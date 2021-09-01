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تفاصيل ضبط فلاح بتهمة هتك عرض طفل في الدقهلية
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:00 م
محمد كشك
ألقى ضباط مباحث طلخا، القبض على فلاح بتهمة استدراج طفل ومحاولة هتك عرضه، داخل أرض زراعية بمركز طلخا.
بلاغ هتك عرض
وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، من سائق توك توك، يتهم شخصا يدعى محمد 19 سنة - فلاح، باستدراج نجله عبد الرحمن تلميذ بالصف الخامس الإبتدائي، لأرض زراعية بالقرية، ومحاولة هتك عرضه.
اعتراف المتهم
وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10330 لسنة 2021 جنح مركز طلخا، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
بلاغ هتك عرض
وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، من سائق توك توك، يتهم شخصا يدعى محمد 19 سنة - فلاح، باستدراج نجله عبد الرحمن تلميذ بالصف الخامس الإبتدائي، لأرض زراعية بالقرية، ومحاولة هتك عرضه.
اعتراف المتهم
وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10330 لسنة 2021 جنح مركز طلخا، وجارٍ العرض على النيابة العامة.