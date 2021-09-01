موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي





إستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على الإطاحة بواحد من أبرز لاعبي القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وقالت مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء أن موسيماني طالب بإسترداد خدمات اللاعب محمد عبد المنعم بعد نهاية إعارته رسميًا لفريق نادي سموحة.





وأضاف المصدر أن عودة عبد المنعم باتت تشكل تهديد حقيقي على سعد سمير الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل خاصةً أن المارد الأحمر بات يمتلك ستة لاعبين في الوقت الحالي في مركز قلب الدفاع.





وأنهى المصدر تصريحاته أن موسيماني يرى في محمد عبد المنعم لاعب صلب قادر على قيادة خط الدفاع بجانب ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون.