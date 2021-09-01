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البورصة تستقبل أول جلسة في سبتمبر بأرباح تصل الي 8.1 مليار جنيه

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر سبتمبر، هايي ارتفاع جماهي للمؤشرات ،  وجاءت أولى جلسات الشهر بالتحول الايجابى لكل المؤشرات ، بعد جنى ارباح و تقفيل بعض الصناديق لبعض المراكز قبيل نهاية تداولات الشهر. و التى بدأت اليوم فى تكوين مراكزها الجديدة و هو ما انعكس إيجاباً على معظم قياديات السوق مع تحرك ايجابى و قيم تداولات مرتفعة أسهم فورى بعد إعلان نية مؤشر فوتسى عن انضمام السهم للمؤشر خلال المراجعة .


 وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.125 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26%، ليغلق عند مستوى 11283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2513 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 13666 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 4416 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4015 نقطة.

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