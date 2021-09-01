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لبنان: الأمن العام يعلن عودة العمل في مركزين على الحدود الشمالية مع سوريا

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
وكالات

أصدرت ​المديرية العامة للأمن العام​ اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلنت فيه عن معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين مع سوريا، واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما.

 

وقالت المديرية العامة للأمن العام: عطفا على بيانها السابق المتعلق بوقف العمل موقتا في مراكز الأمن العام الحدودية في ​منطقة عكار​ بسبب انقطاع الاتصالات، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تعلم المسافرين أنه سيصار إلى معاودة العمل في مركزي ​العريضة​ و​البقيعة​ الحدوديين، واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما بعد عودة سنترالات "​أوجيرو​" للعمل، فيما يبقى مركز ​العبودية​ الحدودي متوقفا عن العمل نتيجة عطل على الشبكة، تعمل هذه المديرية بالتنسيق مع هيئة "أوجيرو" على مساعفته".

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