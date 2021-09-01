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لبنان: الأمن العام يعلن عودة العمل في مركزين على الحدود الشمالية مع سوريا
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:02 م
وكالات
أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلنت فيه عن معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين مع سوريا، واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما.
وقالت المديرية العامة للأمن العام: عطفا
على بيانها السابق المتعلق بوقف العمل موقتا في مراكز الأمن العام الحدودية في منطقة
عكار بسبب انقطاع الاتصالات، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تعلم المسافرين أنه
سيصار إلى معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين، واستئناف حركة الدخول
والخروج من خلالهما بعد عودة سنترالات "أوجيرو" للعمل، فيما يبقى مركز
العبودية الحدودي متوقفا عن العمل نتيجة عطل على الشبكة، تعمل هذه المديرية بالتنسيق
مع هيئة "أوجيرو" على مساعفته".