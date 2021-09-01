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جامعة الإسكندرية: تطعيم 3 آلاف من العاملين بلقاح كورونا

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
صرح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية بأنه تم تطعيم 3 آلاف من العاملين من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بلقاح كورونا المستجد، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، وجاء ذلك خلال عقد مجلس الجامعة.

تطعيم العاملين بجامعة الإسكندرية 
وأضاف أن الجامعة سوف تبدأ فى تطعيم الطلاب الجدد ضد كورونا خلال إجراء الكشف الطبي للعام الدراسي الجديد، كما سيتم تطعيم الطلاب القدامى تدريجيًا مع بداية العام الجامعي وفق آلية يتم تنفيذها بالتنسيق بين عمداء الكليات واللجنة المسئولة عن حملة التطعيمات بمستشفيات الجامعة.

كما دعا إلى ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة المجتمع الجامعي وتحقيق الأمان للأسر المصرية.

مذكرات تفاهم 
ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الشارقة، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومؤسسة Figure Network بفرنسا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة منستير التونسية، واتفاق التمويل بين كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وكلية العمارة والتخطيط وتنسيق المواقع بجامعة كاسيل بألمانيا، واتفاق التعاون بين سان بطرسبرج ـ روسيا الاتحادية وجامعة الإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا جامعة الإسكندرية

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