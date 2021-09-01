يسرا وجيه مع زوجها إيهاب فهمي في كواليس "اللي خلف مامتش"

تواجدت يسرا وجيه، زوجة الفنان إيهاب فهمى، معه برفقة المخرج أحمد شفيق حيث تحرص دائماً على الوقوف بجانبه ودعمه وذلك أثناء تصوير مشاهده فى حكاية "اللى خلف مامتش" من مسلسل "زى القمر"، بأحد المناطق الريفية.



والحكاية من بطولة سوسن بدر وإيهاب فهمى وفتوح أحمد وهناء الشوربجى ونهير أمين وتقى حسام، وإخراج أحمد شفيق.



فى سياق مختلف يواصل الفنان إيهاب فهمى تصوير مشاهد دوره بفيلم "روحي لك"، بمنطقة شبرامنت، ويشاركه البطولة كل من منة فضالى ومروة عبد المنعم، ومجموعة كبيرة من الممثلين الشباب، من تأليف ناجى عبد الله، وإخراج مازن نيازى.



وأعرب الفنان إيهاب فهمى من قبل عن سعادته بهذا العمل، مشيرا إلى أن الفيلم بالنسبة له تجربة جديدة، سيظهر فيها بشكل مختلف عما ظهر به من قبل ، معرباً عن أمنياته أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه.



