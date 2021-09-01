موعد مباراة البرازيل وفنزويلا في تصفيات مونديال قطر 2022

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره فنزويلا، يوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر الجاري، على ملعب الاولمبي كراكاس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.





وسيدخل منتخب الأرجنتين المباراة منتشيا بتحقيقه لقب كوبا أمريكا على حساب غريمه البرلزيل، والتي كانت في 11 يوليو الماضي.





كما تسعى الأرجنتين لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما سقط في الجولتين الماضيتين، حيث تعادل مع منتخب تشيلي في الجولة السابعة، ثم كولومبيا في الجولة الثامنة.





ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني من جدول التصفيات، برصيد 12 نقطة، حصدهم من 6 مباريات، فاز في 3 لقاءات، وتعادل في مثلها.





فيما يتواجد المنتخب الفنزويلي في المركز التاسع من جدول التصفيات، برصيد 4 نقاط، من 6 مواجهات، نجح في الفوز مرة واحدة أمام تشيلي، وتعادل في أخرى مع أوروجواي، مقابل أربع هزائم.