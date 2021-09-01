اليوم.. الأهلي أمام يواجه إنتر كلوب الأنجولي في نصف نهائي كأس الكؤوس لكرة اليد





يدخل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمعه بنادي إنتر كلوب الأنجولي لحساب مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة في مدينة مكناس المغربية.





ويسعى النادي الأهلي إلى حجز بطاقة التأهل والعبور إلى الدور النهائي من أجل حصد اللقب ومن ثم العودة إلى منصات التتويج الإفريقية.





ويبحث طارق محروس المدير الفني للفريق عن الطريقة التي تمكنه من تحقيق الفوز على بطل أنجولا للوصول إلى المواجهة النهائية ومن ثم الفوز بالبطولة.





وتعد المنافسة خير إعداد للمباراة الهامة التي تقام يوم العاشر من شهر سبتمبر أمام نادي الزمالك يوم العاشر من شهر سبتمبر على لقب كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد والتي تقام في السعودية.



