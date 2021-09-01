ننشر شروط وطريقة التقديم على وظائف التربية والتعليم في المدارس التكنولوجية 2021

يرغب العديد من الخريجين في معرفة الوظائف الشاغرة داخل الشركات والمؤسسات الحكومية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للوظائف للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية الأخرى بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 30 أغسطس 2021 إلى 10 سبتمبر 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





وننشر لكم متابعي موقع "الفجر" الإلكتروني، شروط وطريقة التقديم على وظائف التربية والتعليم في المدارس التكنولوجية 2021، وهي كالتالي:





الوظائف المتاح التقديم لها

وجاءت الوظائف التي جرى الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمدارس التكنولوجية، لتشمل:





- مدير أكاديمي.

- مسئول جودة.

- مسئول تقييم.

- أخصائي نفسي.

- أخصائي اجتماعي.

- مسئول ماليات.

- مسئول شئون طلبة.

- أخصائي تطوير تكنولوجي.

- أخصائي شئون عاملين.

- مسئول مخازن.

- مدرس لغة عربية.

- مدرس لغة أجنبية.

- مدرس رياضيات.

- مدرس فيزياء.

- مدرس كيمياء.

- مدرس رسم.

- مدرس تربية رياضية.

- مدرس كهرباء.

- مدرس إلكترونيات.

- مدرس حاسبات.





الشروط المطلوبة للتقديم





- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 50 عامًا في شهر أكتوبر عام 2021.





- إتاحة التقديم بالمدارس الحكومية والمدارس الحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.





- يتاح التقديم للوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.





- التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي جرى التقديم لها للالتحاق بها.





- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع إلى الوزارة بأي حق قانوني.





- ملء استمارة التقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــــــــــــــــــــــــا ).





- ويمكن الاستعلام عن التفاصيل الكاملة والشروط الخاصة بكل وظيفة على حدى، من خلال الملف الخاص بإعلان وظائف للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ).





وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال إعلانه عن فتح باب التقدم لتلك الوظائف أن عددًا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر وصل إلى 10 مدارس في مختلف المحافظات، وهي (القليوبية - الإسكندرية - القاهرة، الجيزة - السويس - المنيا - الدقهلية - بورسعيد - الشرقية - المنوفية).



