لجنة القيد بالبورصة تدرج "مصر انتركونتننتال" بالقائمة (د)

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، إدراج وتداول أسهم شركة مصر ‏انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون) بالقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا ‏الخميس، ولحين الالتزام بموافاة البورصة بنسخة من العقد المبرم مع أحد الرعاة المعتمدين تنفيذًا لقرار ‏رئيس مجلس إدارة البورصة (515) لسنة 2021‏.

كما قررت اللجنة، عدم استمرار إدراج الورقة المالية سندات جولدن بيراميدز بلازا-الدفعة الأولى-الإصدار الثاني بالقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة غدًا الخميس.



