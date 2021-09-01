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لجنة القيد بالبورصة تدرج "مصر انتركونتننتال" بالقائمة (د)

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:03 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، إدراج وتداول أسهم شركة مصر ‏انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون) بالقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا ‏الخميس، ولحين الالتزام بموافاة البورصة بنسخة من العقد المبرم مع أحد الرعاة المعتمدين تنفيذًا لقرار ‏رئيس مجلس إدارة البورصة (515) لسنة 2021‏.
 
كما قررت اللجنة، عدم استمرار إدراج الورقة المالية سندات جولدن بيراميدز بلازا-الدفعة الأولى-الإصدار الثاني بالقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة غدًا الخميس.

وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة لتصبح بعد التعديل :" بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات القطاع العام رقم 203 لسنة 1991 و‏لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 وافقت الجمعية العامة غير العادية ‏للشركة المؤرخة في 27 يونيو الما ضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحول من العمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة ‏‏1991 إلى العمل تحت مظلة قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 و‏لائحتيهما التنفيذية وتعديلاتهما.

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