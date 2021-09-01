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تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport الناقلة لمباراة مصر ضد أنجولا

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport الناقلة لمباراة مصر ضد أنجولا خاصةً بعد أن نجحت في الحصول على حق البث الحصري لمواجهات الفراعنة.

ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين المنتخبين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويعلق على المباراة الثنائي حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الأولى والكابتن بلال أحمد علام على القناة الصوتية الأولى.

أما فيما يخص تردد قناة أون تايم سبورت يمكن الحصول عليه على النحو التالي :-


القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 10853
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6

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