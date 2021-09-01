"التجاري الدولي " تتصدر ترتيب شركات الوساطة الأكثر تداولاً في البورصة خلال أغسطس الماضي

كشق التقرير الشهري للبورصة المصرية أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، قد تصدرت ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، بقيمة تداول بلغت 20.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18.7%







