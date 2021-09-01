Advertisements
"التجاري الدولي " تتصدر ترتيب شركات الوساطة الأكثر تداولاً في البورصة خلال أغسطس الماضي
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:08 م
نيفين سمير
كشق التقرير الشهري للبورصة المصرية أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، قد تصدرت ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، بقيمة تداول بلغت 20.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18.7%
وجاءت في الترتيب الثانس شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 8.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 7.3% ، وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 7.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.6%، وحصلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية علي الترتيب الرابع، بقيمة تداول بلغت 5.6 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%، وفي المركز الخامس شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 5.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.8%.