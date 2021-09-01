جامعة المنيا: توفير 80 ألف جرعة لقاح كورونا لأعضاء التدريس والطلاب

خطة التطعيم





وأوضح أنه تم وضع خطة زمنية تستهدف تطعيم المجتمع الجامعي كاملًا خلال أقل من شهرين، وذلك علي 4 دفعات يتوفر بكل دفعة 16 ألف جرعة لقاح، تبدأ بتطعيم القائمين علي العملية التعليمية، والطلاب بالفرق من الثانية وحتي النهائية، وتطعيم الطلاب المستجدين عقب إجراءات الكشف الطبي وقبل التحاقهم بكلياتهم، حرصًا علي سلامة المجتمع الجامعي واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا الدوري بمقر مجلس الجامعة، بحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.



قال الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، إنه في ظل إجراءات الدولة لتوفير اللقاحات لجميع مواطنيها للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، تم توفير 80 ألف جرعة لقاح لجامعة المنيا، بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، للبدء في تطعيم المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك من خلال 15 نقطة صحية مجهزة وموزعة لتغطية جميع أماكن الكليات.