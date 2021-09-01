الري: تنفيذ 125 قرار إزالة لتعديات على الترع في 6 محافظات (صور)

تمكنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، من تنفيذ 125 إزالة للتعديات على الترع خلال حملة موسعة في نطاق محافظات "القليوبية - المنوفية - الإسكندرية - البحيرة - الجيزة - بني سويف".



جاء ذلك في إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي، وفي إطار الجهود المبذولة من قطاع الري، لإزالة كافة التعديات الموجودة على المجاري المائية بإدارات الري.



إزالة مخالفتين مباني من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت



وفي نفس السياق أكدت الوزارة أنه تم إزالة أيضًا مخالفتين عبارة عن مباني من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت بناحية جزيرة الحربياب بمركز دراو بالبر الغربي للنيل، مؤكدة أنه تمت ازالة المخالفات بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف مهندسي الادارة.



جهود أجهزة الوزارة للقضاء على كافة أشكال التعديات



جديرًا بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أكد أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.



الهدف من التصدي الفوري للتعديات على نهر النيل



وأشار الوزير الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.



وأضاف وزير الري أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".



حملة إنقاذ النيل



وأطلقت الوزارة حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

