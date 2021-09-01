استشاري رعاية مركزية يكشف عن أعراض الإصابة بمتحور "دلتا" (فيديو)

قال الدكتور سامي الأجهوري، استشاري العناية المركزي، إن متحور "دلتا" ليس عنيفا في الأعراض ولكن أعراضه تختلف عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا العادية، موضحًا أن أعراض الإصابة بمتحور دلتا" تبدأ بالإصابة بصداع يستمر لفترة طويلة لعدة أيام، ويصيب جميع أفراد الأسرة، ثم يبدأ احتقان في الحلق لفترة صغيرة تم يظهر ارتفاع درجات الحرارة وهو ما ظهر في انجلترا.



وأضاف "الأجهوري"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن أعراض "دلتا" يشبه أعراض البرد مع اختلاف تدريج ظهور الأعراض، لافتًا إلى أن أعراض "دلتا" في مصر بالإضافة لما سبق تتمثل في الاسهال وسيلان الأنف، ربما لاختلاف البيئة أو الجينات مع تنميل منطقة الشفاه وضعف في أعصاب اليد، منوهًا بأن الأعراض التنفسية في متحور "دلتا" تكون أقل من كورونا.



وناشد استشاري العناية المركزي، المواطنين بسرعة التوجه للطبيب حال الإصابة بصداع أو احتقان في الزور أو ارتفاع في درجة الحرارة وترجيع يستمر لفترات طويلة أكثر من 5 أيام، مشددًا على أن تقوية المناعة عامل أساسي في الوقاية من كورونا، منوهًا بأن من حصل على لقاح كورونا عرضه للإصابة بالفيروس، ولكن اللقاح يساهم في الإصابة بأعراض أقل ومعدل الوفيات يكون أقل.

