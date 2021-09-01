خاص.. نيكولا معوض يكشف عن أعماله المقبلة بعد فيلم "ماكو"



احتفل صناع فيلم "ماكو" أمس الثلاثاء 31 أغسطس بالعرض الخاص في سينمات التجمع وذلك بحضور عدد من أبطال الفيلم بينهم عمرو وهبه، ناهد السباعي، بسمة، سارة الشامي.









وكشف نيكولا معوض للفجر الفني عن تفاصيل أعماله القادمة "أنه تعاقد على عدة مسلسلات لكنه لم يبدأ تصوير أي منهم بعد لحين انتهاءه من فترة الراحة التي حددها لنفسه"





كما أوضح عن رأيه في المنافسة الأفلام السينمائية الحالية قائلا "أغلب الأفلام إلي نازله دلوقتي كل واحد نوع مختلف وكل واحد لية جمهورة مش عشان أنا في "ماكو" بس ماكو في فيلم من نوعه يتعمل هنا انا بالنسبالي لازم كل الناس تشوفة بجد تطلع على إية إلي بيحصل"





ومن جانب أخر تحدث نيكولا معوض عن حقيقة مده التصوير مشيرا إلي أن الفيلم لم يستغرف 4سنوات تصوير ولكن أستغرق بضعة أشهر.







وتدور الأحداث فيلم "ماكو" حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفآجات والكوارث.