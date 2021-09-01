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صيانة القاعات وتوفير الكتب إلكترونيًا.. هكذا تستعد جامعة المنيا للعام الجديد

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
وأشاد الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا بالجهود المبذولة بالكليات المعنية بأداء اختبارات القدرات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء استقبالهم للأعداد الكبيرة للطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات، وإعلان النتائج في المواعيد المحددة بكل شفافية.

ووجه عبدالنبي،  برفع درجة الاستعداد والجاهزية واستمرار الجهود بالكليات، لاستقبال العام الجامعي الجديد المقرر له أن يبدأ في التاسع من أكتوبر القادم، والانتهاء من أعمال الصيانة لقاعات الدرس والمدرجات والمعامل، ومراجعة معايير السلامة بالمنشآت الجامعية وكذلك بالمدن الجامعية، ومتابعة سرعة تنفيذها وتهيئتها لاستقبال الطلاب قبل بدء العام الجامعي.

اتاحة الكتاب الجامعي الكتروني

وأكد رئيس الجامعة على سرعة إتاحة الكتاب الجامعي الإلكتروني والمقررات الدراسية للطلاب على منصة الجامعة، طبقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة للمحتوى العلمي، وذلك بعد تحويل جميع المقررات والكتب الدراسية من ورقية إلى إلكترونية، مشددًا على وضع آليات لمتابعة نشر المقررات الدراسية وتَسلمها من الأقسام قبل الموعد المحدد.

من جانبه أكد الدكتور عصام فرحات علي سرعة إعلان الجداول الدراسية على منصات الجامعة التعليمية طبقًا لآليات نمط التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة نظامًا للدراسة بها قبل منتصف سبتمبر الجاري، مطالبًا عمداء الكليات بإعداد قوائم بأسماء الطلاب من الفرق الثالثة وحتى الرابعة، وتوجيههم للتسجيل على منظومة الدولة لتلقي لقاح كورونا.


جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا الدوري بمقر مجلس الجامعة، بحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

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