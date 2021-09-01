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اتحاد الإعاقات الذهنية يختتم الدور الأول من بطولة تنس الطاولة بمشاركة 80 لاعب ولاعبة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

إختتم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، اليوم الأربعاء، فاعليات الدور الأول من بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، تحت رعاية البنك الأهلي الشريك الاستراتيجي للاتحاد.

 

وصرحت المهندسة أمل مبدى، بأن البطولة أقيمت على مدار يومين، وشارك فيها 80 لاعب ولاعبة، يمثلون أندية، (الاتحاد السكندري، وادي دجلة، الشمس، سموحة، الصيد، هليوبوليس، الزهور، سبورتينج، الزمالك، المعادي واليخت، العزيمة بالإسماعيلية، نشئ حلوان، م.ش.حلوان الجديدة، م.ش.المدينة ببورسعيد)

 

وتابعت: "تنافس اللاعبون واللاعبات، في مسابقات الفردي والفرق، للفئة العمرية تحت 12 سنة، تحت 16 سنة، وتحت 20 سنة، فوق 20 سنة، وتم تقسيمهم حسب نوع الإعاقة وهي الداون سيندورم والفكري والقصور الذهني والتوحد)، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والموضوعية في المنافسات الرياضية، الأمر الذي ينعكس على قوة البطولة وقيمتها الفنية.

 

وعلى هامش البطولة، اجتمعت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمهندس صبحي ربيع عبدالخالق رئيس مجلس إدارة نادى مدينة نصر الرياضي، وأهدته درع الاتحاد التذكاري، كما تم مناقشة واستعراض الأنشطة والخدمات المقدمة من النادي للاعبين واللاعبات من ذوي الإعاقة الذهنية.

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