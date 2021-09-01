جامعة المنيا تعلن موعد الشكف الطبي للطلاب الجدد في العام الجديد (صور)

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، عن موعد بدء أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 20212022، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري، على أن تستمر لمدة شهرًا كاملًا طبقًا للجداول المعلنة، وذلك بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث وصالة الأنشطة خلف كلية الطب داخل الحرم الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة على سرعة إعداد بنوك ومستودعات الأسئلة الإلكترونية لجميع كليات القطاع الطبي، استعدادًا لتفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية، موجهًا إلي استمرار التنسيق مع مركز القياس والتقويم لإعدادها طبقًا لمعايير وأدوات التقييم الإلكتروني قبل تحميلها على الأنظمة الإلكترونية للاختبارات.





وخلال المجلس تم استعراض بيانًا بتقدم أعمال التنويهات الإلكترونية بالكليات وانتظامها بقطاعات شئون الطلاب والخريجين والدراسات العليا وشئون أعضاء هيئة التدريس، مشددًا على سرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الأقسام بالكليات، مضيفًا أنه تستمر أعمال التقدم للدراسات العليا بجميع الكليات حتى 1892021.





كما أحاط رئيس الجامعة المجلس علمًا بما اتخذ بالمجلس الأعلى للجامعات من القرارات والقواعد الجديدة المنظمة للإشراف على الرسائل العلمية، وضوابط العلاقة بين الباحث والمشرف طبقًا لقواعد وتقاليد وميثاق العمل الجامعي، والقوانين المنظمة في هذا الشأن.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا الدوري بمقر مجلس الجامعة، بحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

