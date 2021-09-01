بصحبة نجوم العمل.. ناهد السباعي تتألق في العرض الخاص لفيلم "ماكو"

شاركت الفنانة ناهد السباعي صور من العرض الخاص لفيلم "ماكو" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "السباعي" بصحبة عدد من نجوم العمل ومنهم عمرو وهبة ونيقولا معوض حيث حرصت على حضو العرض الخاص للعمل والذي أقيم مساء أمس في إحدى سينمات القاهرة.



جدير بالذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي التليفزيونية مسلسل «النهاية» الذي عرض في رمضان 2020 وشاركت في بطولته إلى جانب عدد كبير من النجوم، منهم يوسف الشريف ومحمد لطفي وآخرين وكان المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.