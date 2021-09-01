"بنافس نفسي".. محمد رمضان يوجه رسالة غريبة للجمهور

شارك الفنان محمد رمضان صورة له من أحدث جلسات تصوير حيث وجه رسالة لجمهوره من خلال هذه الصورة وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "رمضان" تعليقا مثيرا للجدل قائلا: "ملقتش حد ينافسني فا قولت أنافس نفسي".





وجاء ذلك عقب إثارة محمد رمضان الجدل في الفترة الأخيرة عقب إعلانه على منحه الدكتوراه الفخرية مما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت آخر أعمال محمد رمضان مشاركته في مسلسل "موسى" في السباق الرمضاني الماضي مع عدد من الفنانين منهم سمية الخشاب.