حدائق أكتوبر: جارٍ تشغيل 3 حضانات نموذجية جديدة وتسليم حضانتين أخريين لتشغيلهما قريبا

صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه جارٍ تشغيل 3 حضانات نموذجية جديدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة سكان المدينة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم مقار الحضانات لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على توفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين لا سيما بالمناطق الحديثة.





وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه سيتم تشغيل حضانة منطقة الـ١١٨٥ عمارة إسكان اجتماعي، وكذا تشغيل حضانة بمنطقة ابني بيتك ٣، وحضانة بمنطقة الـ ٢٤٧ عمارة إسكان اجتماعي خلال هذا الشهر.





وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم أيضاً تسليم حضانتين لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقتي ٢٠٧عمارات و ٢٢٨عمارة بمشروع سكن مصر وسيتم تشغيلهما في أقرب وقت، مشيراً إلى أنه تم تسليم مباني الحضانات تحت إشراف المهندس ياسر عبدالحليم، نائب رئيس الجهاز للإسكان، ومسئولى الإدارات المختصة بالجهاز.