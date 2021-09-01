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تعرف على مصروفات جامعة العلمين الدولية الاهلية 2021 وكيفية التقديم للالتحاق بها

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 04:16 م
مصروفات جامعة العلمين الدولية الاهلية 2021
مصروفات جامعة العلمين الدولية الاهلية 2021
ازدادت عمليات البحث على موقع "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، عن مصروفات جامعة العلمين الدولية الاهلية 2021، وذلك كونها من ضمن قائمة الجامعات الجديدة التي ينخفض تنسيقها عن الكليات المناظرة بنسبة 5%.
ويأتي ذلك بعد إعلان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العملي، عن بدء العمل في 4 جامعات خاصة أقل 5% من المناظرة، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2022/2021.

وتعد جامعة العلمين الدولية، واحدة من الجامعات الاهلية التي تم إنشائها لتنضم لمنظومة التعليم العالي في مصر، وتقع في محافظة مطروح غرب محافظة الإسكندرية، وهي من أحدث الجامعات في مصر.

كليات جامعة العلمين الدولية الاهلية 2021

- كلية الدراسات العليا.

- كلية الصيدلة.

- كلية إدارة الأعمال.

- كلية الإعلام والاتصال.

- كلية طب الأسنان.

- كلية العلوم.

- كلية الدراسات القانون الدولية.

- كلية الفنون والتصميم.

- كلية علوم وهندسة الحاسبات.

- كلية السياحة والضيافة.

- كلية الهندسة.

- كلية الطب.

مصروفات جامعة العلمين الدولية الاهلية 2021

- كلية الهندسة تصل مصروفاتها إلى 69,000 جنيه.

- كلية علوم الكمبيوتر والهندسة تصل مصروفاتها إلى 69,000 جنيه.

- كلية الصيدلة تصل مصروفاتها إلى 85,000 جنيه.

- كلية الأعمال تصل مصروفاتها إلى 46,000 جنيه.

- كلية الدراسات القانونية تصل مصروفاتها إلى 45,000 جنيه.

- كلية الطب تصل مصروفاتها إلى 105,000 جنيه.

- كلية طب الأسنان تصل مصروفاتها إلى 97,000 جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي تصل مصروفاتها إلى 63,000 جنيه.

- كلية التمريض تصل مصروفاتها إلى 31,000 جنيه.

كيفية التقديم في جامعة العلمين الدولية الاهلية

- الدخول على موقع جامعة العلمين الدولية الاهلية عبر الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــــــــا).

- إدخال جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح.

- إرفاق صورة من شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها.

- إرفاق صورة من البطاقة الرقم القومي، بالإضافة لصورة من جواز السفر إن وجِد في حالة كان الطالب غير مصري.

- ينتظر الطالب لفترة وجيزة من خلالها يتم متابعة البريد الإلكتروني الخاص به لأن في حالة قبوله سوغ ترسل له الجامعة كلمة تم القبول.

- ثم يستلم الطالب رسالة إلكترونية تحتوي على موعد ومكان إجراء الاختبارات وكيفية إجراء الامتحان بالإضافة إلى تحديد مدة الاختبار، بالإضافة إلى أن الجامعة توضح للطالب المجال الذي سوف يتم اختباره به.

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