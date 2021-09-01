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السيسى يهنئ رئيس فيتنام بذكرى يوم الاستقلال

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
أ ش أ
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين شوان فوك، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى، محمد رضا طلبة الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق منفصل، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى السيدة زوزانا تشابوتوفا رئيس الجمهورية السلوفاكية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.
 

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بوابة الفجر الفجر السيسي

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