السيسى يهنئ رئيس فيتنام بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين شوان فوك، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.





وأوفد الرئيس السيسى، محمد رضا طلبة الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.



