بورصة مصر تحقق مكاسب سوقية بـ 31.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس

أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر أغسطس علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 31.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 733 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.5%،





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 11143.80 نقطة، خلال جلسات شهر أغسطس للشهر الثاني على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.51% ليغلق عند مستوى 2943.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 5.47% مغلقًا عند مستوى 3946.65 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.07% مغلقًا عند مستوى 13505.04 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 31.52% ليغلق عند مستوى 3970.06 نقطة.





ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 121.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس، فى حين بلغت كمية التداول نحو 13.73 مليار ورقة منفذة على 1.339 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 64.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.987 مليار ورقة منفذة على 797 ألف عملية خلال جلسات يونيو الماضي.



