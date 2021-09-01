الأهلي يضع بند جديد في إعارة مهاجمه إلى سموحة

وقع فهد جمعة مهاجم فريق الشباب النادي الأهلي، على عقود انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري، بالموسم الجديد.

وحصل سموحة على توقيع مهاجم الأهلي الشاب لمدة موسمين على سبيل الإعارة، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع الإدارة الحمراء.

واشترط النادي الأهلي على وضع بند يتيح استعادة خدمات مهاجمه مرة أخرى عقب نهاية الموسم الأول ودون تفعيل الموسم الثاني.

وجاء تعاقد سموحة مع جمعة لتدعيم خط هجوم الفريق، بعد عودة أحمد عبدالقادر إلى النادي الأهلي واقتراب مصطفى فتحي من العودة إلى الزمالك، بالموسم المقبل.