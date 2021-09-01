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واشنطن وكييف تتفقان على إقامة خط اتصال محمي بينهما

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية بين كييف وواشنطن حول إقامة خط اتصال محمي  بين الدولتين.

 

وقال يوري شيغول، رئيس الهيئة الحكومية الأوكرانية للاتصال الخاص وحماية المعلومات، إن الاتفاقية الموقعة بهذا الشأن بين الهيئة ووزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك بشأن إقامة مركزين قوميين لتبادل المعلومات في كل من كييف وواشنطن، تعد خطوة هامة بالنسبة للبلدين.

 

وبحسب شيغول فإن تضافر الجهود بين أوكرانيا والولايات المتحدة سيسمح لهما بمواجهة التهديدات في المجال المعلوماتي بفعالية أكبر.

 

وقال المسؤول في بيان نشر على موقع الهيئة الإلكتروني إن "التركيز يتم اليوم على تهيئة الظروف التي تضمن نقل المعلومات مع الأخذ بعين الاعتبار تنامي أهمية دور أمن المعلومات في العالم". وأعرب شيغول عن أمله أن تساعد إقامة خط الاتصال المحمي بين أوكرانيا والولايات المتحدة في "رفع سرعة اتخاذ القرارات على المستوى الاستراتيجي" و"تبسيط عملية نقل المعلومات إلى حد بعيد، مع ضمان أمنها في الوقت نفسه".

 

وجاء في نص الاتفاقية الموقعة بين البلدين أن إقامة خط الاتصال المحمي "تصب في مصلحة تعزيز السلام والأمن الدوليين وتعد عاملا هاما من عوامل تعزيز الثقة".

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واشنطن كييف

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